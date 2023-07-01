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السبت، 01-07-2023 06:14 م

وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى في حادث سير

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الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات مساء اليوم السبت ، أن 3 مواطنين فلسطينيين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير اللواء قدري أبو بكر.

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وأوضح في بيان اليوم، أن ثلاثة مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، وأصيب آخرون، في حادث سير مروع قرب جماعين، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية .


و نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير اللواء قدري أبو بكر.


وكان أبو بكر، عائدا من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في سجون الاحتلال، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 




 

 


 

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