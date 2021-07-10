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السبت، 10-07-2021 01:40 م

وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاة، و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و146 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.
وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (1)، طولكرم (4)، الخليل (1)، جنين (2)، قطاع غزة (52)، مشيرة إلى انه تم إجراء 1480 فحصا.


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (8)، جنين (1)، رام الله والبيرة (4)، قطاع غزة (133)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 16 مصابا.


وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 541,538، بينهم 389,105 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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