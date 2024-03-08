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الجمعة، 08-03-2024 04:35 م

حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

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الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها ترفض نتائج التحقيق الصوري والتضليلي لجيش الاحتلال المجرم حول مجزرة دوار النابلسي الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقالت إن المجزرة المروعة ستبقى شاهدة على إجرام ونازية هذا الكيان الفاقد للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وهذه المجزرة التي تعرف بـ"مجزرة الطحين" راح ضحيتها 109 شهداء ومئات المصابين جراء قصف قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع مواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على الطحين والمساعدات الإنسانية، في قطاع غزة.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة قال إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع المحاصر، حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه قتلهم بدم بارد.

 




 

 


 

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