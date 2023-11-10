الجمعة 10-11-2023
الوكيل الاخباري

"يديعوت أحرونوت" تكشف عدد الإصابات بصفوف جيش الاحتلال في غزة

الدفاع المدني بغزة: لم نتمكن من انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض

الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة

مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال يستهدف المستشفى للمرة الرابعة منذ فجر اليوم

النفط يرتفع لكنه يتجه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي

أردوغان: على إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة

أسعار الذهب تتراجع وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي

كتائب القسام تستهدف قاعدة "رعيم"

مجلس الأمن يناقش الحرب على غزة الليلة

وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة

عاجل

"يديعوت أحرونوت" تكشف عدد الإصابات بصفوف جيش الاحتلال في غزة

الجمعة، 10-11-2023 12:04 م

"يديعوت أحرونوت" تكشف عدد الإصابات بصفوف جيش الاحتلال في غزة

ررر


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

اضافة اعلان


وأضافت أن نحو 250 جنديا أصيب خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غ

الدفاع المدني بغزة: لم نتمكن من انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض

غ

الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة

٦٦٦٦

مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال يستهدف المستشفى للمرة الرابعة منذ فجر اليوم

و

أردوغان: على إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة

القسام

كتائب القسام تستهدف قاعدة "رعيم"

بب

مجلس الأمن يناقش الحرب على غزة الليلة

أخبار متعلقة
ط

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو "سبب تأجيل" الهجوم البري

ع

بايدن يعلن بحثه بموعد العملية البرية

4444444

الاحتلال يحدد بنك أهداف في غزة.. وهذا ما يريده من الغزو البري

252

صحيفة عبرية: بلاغات عن وجود 300 مفقود منذ بدء عملية طوفان الأقصى

652a0bc64c59b713940f0c48

"بلومبيرغ": إدارة بايدن قلقة من عواقب هجوم على غزة قد يبدأ في أي لحظة

774

منظمة: الاحتلال قتل 614 طفلاً فلسطينياً في الحرب حتى الآن