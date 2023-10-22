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الأحد، 22-10-2023 06:24 ص

بايدن يعلن بحثه بموعد العملية البرية

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه على اتصال مع السلطات الإسرائيلية بشأن توقيت بدء العملية البرية في قطاع غزة.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان يضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية، قال بايدن: "أنا أتفاوض مع الإسرائيليين".


وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي أجاب بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.


وأوصى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي قادة وحدات غولاني بالتحلي بالشجاعة والتصميم وبث روح الثقة في أوساط الجنود. مضيفا أن حماس أعدت لنا مفاجآت، ونحن بدورنا أعددنا لهم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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