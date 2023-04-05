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الأربعاء، 05-04-2023 11:15 ص

200 إصابة و500 معتقل حصيلة اعتداء الاحتلال على الأقصى والمصلى القبلي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلى القبلي، ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 200 إصابة و500 معتقل.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس في بيان، اليوم، إن طواقمها في القدس تعاملت مع 12 إصابة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة المقدسة من بين أكثر من 200 إصابة حصيلة هذه الاعتداءات خاصة داخل المسجد القبلي والمسجد الأقصى المبارك، مبينة انه تم نقل عدد كبير منهم إلى المستشفيات.


من جهته، أكد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن عدد المعتقلين في أحداث الليلة الماضية وفجر اليوم، وصل إلى نحو 500 معتقل، حيث تم نقلهم جميعهم بالحافلات إلى مركز "عطروت" للتحقيق معهم".


وأوضح المركز أنه وبحسب المتابعة الأولية سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

 

بترا


 




 

 


 

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