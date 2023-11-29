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الأربعاء، 29-11-2023 02:49 م

350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين في غزة خلال 50 يوماً من الحرب

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الوكيل الإخباري - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نحو 350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين ووسائل الاعلام خلال 50 يوماً من حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة.

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وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم، إنه من ضمن هذه الجرائم، فقدان الجسم الصحفي 100 من الصحفيين، منهم 70 شهيداً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وصحفيين اثنين مفقودين، و28 صحفياً في سجون الاحتلال.


وأضافت، أن ما استشهد من الصحفيين الفلسطينيين خلال 50 يوماً من الحرب على القطاع يوازي أكثر من 120% مما استشهد منهم خلال 23 عاماً، ويساوي أكثر من 3 أضعاف ما قتل من الصحفيين في كل أنحاء العالم، منذ بداية العام الجاري.


 




 

 


 

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