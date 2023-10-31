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الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 03:31 م

القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

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الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، إنها اشتبكت مع قوات الاحتلال، وقامت بدك آليات العدو المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

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وأشارت الكتائب إلى أنها قامت بقصف تل ابيب، رداً على المجازر بحق المدنيين،  حيث صدحت صافرات الإنذار بمختلف انها تل ابيب. 

 

وأضافت أنها قصفت منطقة ( غوش دان) قرب تل ابيب برشقة صاروخية جديدة ردا على المجازر. 


وبيّنت الكتائب بوقت سابق أنها قامت بقصف قاعدة " نيفاتيم" الجوية برشقة صاروخية. 

وأعلن الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية رسمياً على قطاع غزة من عدة محاور.

 




 

 


 

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