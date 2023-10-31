القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، إنها اشتبكت مع قوات الاحتلال، وقامت بدك آليات العدو المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.



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وأشارت الكتائب إلى أنها قامت بقصف تل ابيب، رداً على المجازر بحق المدنيين، حيث صدحت صافرات الإنذار بمختلف انها تل ابيب.

وأضافت أنها قصفت منطقة ( غوش دان) قرب تل ابيب برشقة صاروخية جديدة ردا على المجازر.



وبيّنت الكتائب بوقت سابق أنها قامت بقصف قاعدة " نيفاتيم" الجوية برشقة صاروخية.



وأعلن الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية رسمياً على قطاع غزة من عدة محاور.