6 شهداء بالضفة برصاص وقصف الاحتلال خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 6 بينهم اثنان استهدفتهما مسيرة إسرائيلية فجر اليوم في حي المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم.

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وقد ارتقى الشهيد الثالث برصاص الاحتلال ظهر أمس السبت خلال محاولته عبور جدار الفصل العنصري غرب بلدة دير الغصون.



وقبل ذلك أعلن مستشفى الرازي في مدينة جنين استشهاد شاب متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة من مسيرة إسرائيلية في الحي الشرقي من المدينة خلال عملية اقتحام.



وارتقى شهيد آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة ومخيم دير عمار شمال غرب رام الله ليلة السبت، فيما ارتقى شهيد سادس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل مساء السبت.

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