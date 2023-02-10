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الجمعة، 10-02-2023 06:31 م

70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 70 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، في الأقصى المبارك.


وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة، ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 

بترا

 




 

 


 

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