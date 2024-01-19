الجمعة 19-01-2024
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الجمعة، 19-01-2024 12:27 ص

8 شهداء في طولكرم والاحتلال يوسع اقتحاماته لمدن الضفة

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الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس إلى 8 منذ يوم الأربعاء، بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال لعدة مدن وبلدات في عموم الضفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان داخل المخيم أن جيش الاحتلال ترك الشاب -الذي لم تعرف هويته بعد- ينزف على الأرض منذ ساعات طويلة، دون أن يسمح لسيارات الإسعاف بالوصول إليه.

وكشفت صور التقطها مواطنون من المخيم تقييد قوات الاحتلال قدمي الشهيد، وجره على الأرض والتنكيل به.

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