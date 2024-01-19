8 شهداء في طولكرم والاحتلال يوسع اقتحاماته لمدن الضفة

الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس إلى 8 منذ يوم الأربعاء، بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال لعدة مدن وبلدات في عموم الضفة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان داخل المخيم أن جيش الاحتلال ترك الشاب -الذي لم تعرف هويته بعد- ينزف على الأرض منذ ساعات طويلة، دون أن يسمح لسيارات الإسعاف بالوصول إليه.



وكشفت صور التقطها مواطنون من المخيم تقييد قوات الاحتلال قدمي الشهيد، وجره على الأرض والتنكيل به.

اضافة اعلان