إسبانيا تدين تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان وتجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

وأشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في بيان نشره عبر منصة "اكس"، إلى استشهاد عشرات الأشخاص جراء الهجمات بالقنابل الإسرائيلية على بيروت وغزة، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعرب عن إدانته للهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة إيقاف الدمار والقتل في الشرق الأوسط، وقال: "نطالب بوقف إطلاق النار، والامتثال للقانون الدولي".
وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن بلاده "تؤيد دائمًا السلام وحماية المدنيين".
وفا
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