إعلام إسرائيلي: "حدث أمني" في غزة

08:43 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع "حدث أمني" اليوم الاثنين ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.





ويستخدم الإعلام الإسرائيلي هذا المصطلح للإشارة إلى تعرّض الجيش لخسائر جرّاء عمليات للمقاومة الفلسطينية.