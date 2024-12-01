ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.429 والإصابات إلى 105.250 منذ بداية العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,250 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 47 فلسطينياً، وإصابة 108 آخرين.
وفا
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