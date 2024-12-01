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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.429 والإصابات إلى 105.250 منذ بداية العدوان

قصف على غزة
قصف على غزة
الأحد، 01-12-2024 03:04 م
الوكيل الإخباري-أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,429، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,250 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 47 فلسطينياً، وإصابة 108 آخرين.

وفا
 
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