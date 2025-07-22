الثلاثاء 2025-07-22 08:13 م
 

ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع في غزة .. والأونروا تتحدث عن "جحيم"

ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع في غزة
ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع في غزة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 06:36 م
الوكيل الإخباري-  كشفت مصادر طبية، الثلاثاء، أن المجاعة في قطاع غزة أودت بحياة 15 فلسطيني حتى الآن، منهم 4 أطفال خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر، أن "مستشفيات القطاع سجّلت 15 حالة وفاة، بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبهذا، يصبح العدد الإجمالي للشهداء جرّاء المجاعة وسوء التغذية في القطاع 101، منهم 80 طفلاً.

من جانبه، قال فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن غزة أصبحت جحيماً على الأرض، ولا يوجد بها مكان آمن.

وأضاف أن الموظفين بالوكالة، والأطباء، والعاملين في المجال الإنساني يُصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم بسبب الجوع والإرهاق.

وأوضح لازاريني في بيان، الثلاثاء، نقله المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي بجنيف: "يحتاج مقدّمو الرعاية، بمن فيهم زملاؤنا في الأونروا في غزة، إلى رعاية طبية عاجلة، فالأطباء والممرّضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومنهم موظفو الأونروا، يعانون من الجوع. ويعاني كثيرون منهم من الجوع والإرهاق أثناء تأدية واجباتهم".

وأفادت الوكالة بأن الناس في قطاع غزة، "بمن فيهم زملاؤنا، يُغمى عليهم بسبب الجوع الشديد".

وكتبت الأونروا، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، إنهم "يتضوّرون جوعاً".

وطالبت الوكالة بـ"رفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية".

سكاي نيوز
 
 
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