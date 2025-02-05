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اعتقالات ومداهمات خلال عدوان الاحتلال المتواصل على طوباس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري-  واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  الثلاثاء، حملات الاعتقال ومداهمة منازل فلسطينيين، خلال عدوانها المتواصل على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس .

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال  اعتقلت يوم أمس 14 فلسطينيًا من بلدة طمون خلال مداهمة منازلهم، بينهم امرأتان، فيما تواصل احتجاز عشرات الفلسطينيين والتحقيق معهم.

كما نفذت قوات الاحتلال سبع عمليات قصف عبر طائرات مسيرة على مناطق مختلفة من البلدة ، لم تسفر عن إصابات.

وفي مخيم الفارعة، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل وعاثت فيها خرابًا، وأجبرت سكان عدد منها على مغادرتها، وحولتها لثكنات عسكرية، بالإضافة إلى اعتلاء القناصة أسطح عدد من المنازل والبنايات داخل المخيم.

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ويفرض الاحتلال حصارًا محكمًا على بلدة طمون ومخيم الفارعة، ما تسبب بنفاد المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخبز وحليب الأطفال.

وتعمدت قوات الاحتلال تجريف وتدمير البنية التحتية، وقطعت خطوط المياه عن بلدة طمون ومخيم الفارعة، ما أدى إلى أزمة في مياه الشرب، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي جزئيًا عن بعض المناطق.

 

وفا

 
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