في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)

الحادث وقع بعد انتهاء جولة من العروض الحية، عندما كان حارسان يوجهان دبّين أسودين إلى المسرح لجولة إضافية. أحد الدبّين تابع العرض بشكل طبيعي، بينما هاجم الآخر الحارس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إسقاطه على الأرض ومحاولته الفرار.
وتُظهر المقاطع المتداولة تدخل عدد من الموظفين سريعاً مستخدمين كراسي وعصي لإبعاد الدب، لكنه عاد لمهاجمة الحارس مرة أخرى، قبل أن يتمكن الفريق أخيراً من فصله والسيطرة على الموقف.
الحادث أعاد الجدل حول سلامة العاملين في عروض الحيوانات وضرورة مراجعة ممارسات هذا النوع من الفعاليات.
