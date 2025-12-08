الإثنين 2025-12-08 12:53 م

في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)

ر
تعبيرية
الإثنين، 08-12-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أثار حادث تعرض حارس للهجوم من قبل دب أسود في حديقة هانغتشو سفاري بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، خصوصاً حول استمرار عروض الحيوانات في الحدائق.

اضافة اعلان


الحادث وقع بعد انتهاء جولة من العروض الحية، عندما كان حارسان يوجهان دبّين أسودين إلى المسرح لجولة إضافية. أحد الدبّين تابع العرض بشكل طبيعي، بينما هاجم الآخر الحارس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إسقاطه على الأرض ومحاولته الفرار.


وتُظهر المقاطع المتداولة تدخل عدد من الموظفين سريعاً مستخدمين كراسي وعصي لإبعاد الدب، لكنه عاد لمهاجمة الحارس مرة أخرى، قبل أن يتمكن الفريق أخيراً من فصله والسيطرة على الموقف.


الحادث أعاد الجدل حول سلامة العاملين في عروض الحيوانات وضرورة مراجعة ممارسات هذا النوع من الفعاليات.

 

 

 

لبنان 24  

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية "الطيران المدني" تبحث فتح خطوط جوية مع جمهورية تيمور الشرقية

ا

فن ومشاهير كندة حنا تثير الجدل مجدداً بمنشور عن "الإهانة".. ما علاقة سامر المصري؟

ر

منوعات في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء

ب

منوعات فيديو صادم: حافلة تصدم شابة فقدت وعيها فجأة في الشارع في إسطنبول

ؤ

منوعات متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت في النمسا

الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030

أخبار محلية الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الأردن، بسبب ظروفه المائية وتراجع المصادر المتاحة والتغيرات المناخية، يضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً في معظم المناطق، وأخرى

أخبار محلية المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق



 






الأكثر مشاهدة