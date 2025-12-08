في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار حادث تعرض حارس للهجوم من قبل دب أسود في حديقة هانغتشو سفاري بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، خصوصاً حول استمرار عروض الحيوانات في الحدائق.

الحادث وقع بعد انتهاء جولة من العروض الحية، عندما كان حارسان يوجهان دبّين أسودين إلى المسرح لجولة إضافية. أحد الدبّين تابع العرض بشكل طبيعي، بينما هاجم الآخر الحارس بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إسقاطه على الأرض ومحاولته الفرار.



وتُظهر المقاطع المتداولة تدخل عدد من الموظفين سريعاً مستخدمين كراسي وعصي لإبعاد الدب، لكنه عاد لمهاجمة الحارس مرة أخرى، قبل أن يتمكن الفريق أخيراً من فصله والسيطرة على الموقف.



الحادث أعاد الجدل حول سلامة العاملين في عروض الحيوانات وضرورة مراجعة ممارسات هذا النوع من الفعاليات.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J December 7, 2025

لبنان 24