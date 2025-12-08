فيديو صادم: حافلة تصدم شابة فقدت وعيها فجأة في الشارع في إسطنبول

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة سقوط الفتاة المفاجئ بين الركاب، قبل أن تصطدم بها الحافلة وسط حالة من الذعر والارتباك. وهرع الموجودون لتقديم الإسعافات الأولية، ثم نُقلت بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتها بالحرجة بينما يواصل الأطباء مراقبتها عن كثب.
وأفادت السلطات بأن سائق الحافلة أوقف مؤقتاً للتحقيق، قبل الإفراج عنه بشروط رقابية، في وقت تواصل الجهات المختصة مراجعة إجراءات السلامة في المحطة والبحث في ملابسات الحادث وأسبابه الصحية والميكانيكية المحتملة.
