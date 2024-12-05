 
الخميس 2024-12-05 05:00 م
 

الأورومتوسطي: إسرائيل تحرق النازحين أحياء في خيامهم بخان يونس

جيش الاحتلال أحرق خيام النازحين مما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين
جيش الاحتلال أحرق خيام النازحين مما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين
الخميس، 05-12-2024 03:59 م
الوكيل الإخباري- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق النازحين أحياءً في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما قصف مباشرة خيامهم ليرتقي 20 فلسطينيًّا شهداء غالبيتهم أطفال، ويصيب 18 آخرين بحروق وجروح".اضافة اعلان


وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن طائرات حربية ومروحية إسرائيلية أطلقت في حوالي الساعة 6:07 مساء أمس الأربعاء عدة صواريخ تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس، المنطقة التي تدّعي إسرائيل أنها منطقة إنسانية آمنة، لتحرق النازحين وهم أحياء في خيامهم البالية، وتتسبب باستشهاد 20 مدنيًّا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، عرف منهم أم وطفلتاها من عائلة شراب، وأصيب 18 آخرون بجروح وحروق مختلفة.

وبين الأورومتوسطي أن تفاصيل عملية القصف تؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمد إيقاع الأذى بصفوف المدنيين، إذ بدأ ما حدث باتصال من الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء جزء من المنطقة المستهدفة، وأثناء عملية الإخلاء أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي صاروخًا تجاه النازحين، ثم تكررت الغارات بمساحة 700 متر في المنطقة وأصابت خيام نازحين بشكل مباشر وأدت إلى احتراقهم.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقًا استهدافه قياديًّا من حركة حماس تبين أنه يعمل مسؤولًا محليًّا في جهاز الأمن الداخلي، مما يدلل على أن إسرائيل ماضية في مساعيها لنشر الفوضى والفلتان في القطاع من خلال اغتيال كل منظومة الشرطة والأمن الداخلي.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى

أخبار محلية الأردن .. تعليمات لشمول العاملين في أيِّ شركة بالتأمين الصحِّي المدني

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م

شعار برنامج الغذاء العالمي

أخبار محلية الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ

تعبيرية

أخبار محلية تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قرار حكومي بشأن توزيع الغاز عبر الأنابيب على منازل المواطنين

أوراق نقدية من الدينار

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر اعفاء طلبة من الغرامات المستحقَّة عليهم



 




الأكثر مشاهدة