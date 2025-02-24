الأورومتوسطي يكشف تفاصيل مجزرة مروعة ضد عائلة في غزة

الوكيل الإخباري- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة حول مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة "جحا"، أسفرت عن مقتل نحو 90 مدنيًا، بينهم 71 امرأة وطفلًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

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وأشار المرصد في تحقيق نشره اليوم الاثنين، إلى أن الهجوم تم بشكل متعمد دون إنذار مسبق أو أي ضرورة عسكرية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.



وقال إنه تم استهداف مبنى عائلة جحا في قصف مباغت ودون أي تحذير مسبق، ضمن الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فور انتهاء فترة الهدنة الأولى في أوائل شهر كانون الأول 2023.