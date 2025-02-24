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الأورومتوسطي يكشف تفاصيل مجزرة مروعة ضد عائلة في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 24-02-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري-    كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة حول مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة "جحا"، أسفرت عن مقتل نحو 90 مدنيًا، بينهم 71 امرأة وطفلًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

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وأشار المرصد في تحقيق نشره اليوم الاثنين، إلى أن الهجوم تم بشكل متعمد دون إنذار مسبق أو أي ضرورة عسكرية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.


وقال إنه تم استهداف مبنى عائلة جحا في قصف مباغت ودون أي تحذير مسبق، ضمن الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فور انتهاء فترة الهدنة الأولى في أوائل شهر كانون الأول 2023.


وأشار التحقيق إلى أن أسلوب تنفيذ هذا الهجوم، وتوقيته، ونوع الذخائر المستخدمة، وما خلّفه من آثار تدميرية عشوائية وواسعة، خاصة مع انتفاء أي ضرورة عسكرية تبرره، يجعله انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، التي تُلزم إسرائيل قانونيًا باحترامها في جميع الظروف دون استثناء.

 
gnews

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