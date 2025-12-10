قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

فقد اقتحم القرد المنزل واعتدى بعنف على تشايفوم ساي-إيونغ (63 عاماً)، الذي حاول مقاومته مستخدماً قضيباً معدنياً، قبل أن يتعرض لعضّات وخدوش متكررة أدت إلى نزيف حاد ووفاته داخل منزله.
وعثرت الشرطة على الجثة بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الحادثة، بينما كان القرد ما يزال داخل المكان يراقب عناصر الأمن من أعلى العوارض.
وأكد القرويون أن الحيوان نفسه كان يهاجم السكان منذ فترة، وسبق أن عضّ الضحية قبل نحو عشرة أيام، كما أجبر عائلة أخرى على مغادرة منزلها.
وأعلنت السلطات ملاحقة القرد الخطر حفاظاً على سلامة الأهالي، مع الإذن بإطلاق النار عليه عند الضرورة، في ظل تفاقم مشكلة تكاثر قرود المكاك في تايلاند وازدياد جرأتها على المدن والقرى.
-
أخبار متعلقة
-
طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي
-
تسمم جماعي لركاب صينيين على متن طائرة ... ماذا أكل الركاب؟
-
شاب بريطاني ينهي حياته قفزًا من منطاد على ارتفاع ألف قدم
-
حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة نيوزيلاندية على الهواء (فيديو)
-
اكتشاف سفينة مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية
-
إجابة مختصرة … مراسلة CNN ترد على إهانة ترامب لها
-
دراسة تكشف سر "نفوق 60 ألف بطريق".. أين وكيف ولماذا ؟
-
في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)