الأربعاء 2025-12-10 10:44 ص

قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

الأربعاء، 10-12-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   هاجَمَ قردُ مكاك بريٌ عدواني أحد منازل مقاطعة يالا في تايلاند، ما انتهى بحادثة مميتة أثارت صدمة بين السكان.

فقد اقتحم القرد المنزل واعتدى بعنف على تشايفوم ساي-إيونغ (63 عاماً)، الذي حاول مقاومته مستخدماً قضيباً معدنياً، قبل أن يتعرض لعضّات وخدوش متكررة أدت إلى نزيف حاد ووفاته داخل منزله.


وعثرت الشرطة على الجثة بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الحادثة، بينما كان القرد ما يزال داخل المكان يراقب عناصر الأمن من أعلى العوارض.


وأكد القرويون أن الحيوان نفسه كان يهاجم السكان منذ فترة، وسبق أن عضّ الضحية قبل نحو عشرة أيام، كما أجبر عائلة أخرى على مغادرة منزلها.


وأعلنت السلطات ملاحقة القرد الخطر حفاظاً على سلامة الأهالي، مع الإذن بإطلاق النار عليه عند الضرورة، في ظل تفاقم مشكلة تكاثر قرود المكاك في تايلاند وازدياد جرأتها على المدن والقرى.

 

ارم نيوز 

 
 


يثس

ة



