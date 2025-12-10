مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

وتؤكد الشركة على أهمية تعاون المواطنين بعدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي، لما يسببه ذلك من فيضان المياه العادمة إلى الشوارع نتيجة تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار تفوق قدرة الشبكات الاستيعابية.
وأشارت إلى أهمية تفقد الخزانات وصلاحية العوامات، حفاظًا على المياه من الهدر الذي يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، خاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو العوامات تالفة.
ودعت الشركة المواطنين إلى التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي وعدم اللجوء إلى فتح أغطية مناهل الصرف في الشوارع للتخلص من تجمعات مياه الأمطار، لضمان عدم انسدادها وفيضان المياه العادمة، وحفاظًا على السلامة العامة للمواطنين والمركبات.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية عدادات المياه في حال حدوث الانجماد، وذلك بلفها بقطع قماش أو خيش وتغطيتها بأكياس بلاستيكية.
وأكدت الشركة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد، وأن أي تعديل يطرأ سيتم الإعلان عنه مباشرة، داعية المواطنين إلى اعتماد الرقم الموحد 117116 لشكاوى المياه والصرف الصحي.
