طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي

الوكيل الإخباري- يُعد تكوّن الضباب على زجاج السيارة من المشكلات الشائعة لدى السائقين، خصوصاً في الشتاء والأجواء الرطبة، إذ يتسبب اختلاف درجات الحرارة والرطوبة في تكثف بخار الماء على الزجاج. فيما يلي أبرز الطرق التي تساعد على إزالة الضباب ومنع ظهوره.



أولاً: التخلص من ضباب الزجاج من الداخل

1. تشغيل نظام التكييف

يُعد التكييف الوسيلة الأسرع لإزالة الضباب، إذ يخفّض نسبة الرطوبة داخل السيارة. يُفضل توجيه الهواء نحو الزجاج الأمامي واستخدام وضع "إزالة الضباب" إن وجد.

2. استخدام التهوية الطبيعية

في حال عدم توفر التكييف، يمكن فتح النوافذ قليلاً للسماح بدخول الهواء الجاف وتقليل الرطوبة داخل السيارة.

3. تطبيق مضادات الضباب

تتوفر في الأسواق منتجات خاصة تمنع تكثف بخار الماء على الزجاج. تُستخدم بسهولة عبر رشها ومسحها وفق الإرشادات.

4. الحفاظ على جفاف السيارة

تجنب ترك ملابس أو أدوات مبللة داخل السيارة، ويمكن استخدام حبيبات السيليكا أو مزيلات الرطوبة لامتصاص أي رطوبة زائدة.

5. تنظيف الزجاج بانتظام

يساعد تنظيف الزجاج بمنظفات خاصة على منع تراكم الأوساخ التي تسهّل تكوّن الضباب.

6. ضبط درجة الحرارة تدريجياً

تسخين السيارة بشكل مفاجئ يزيد من التكثف، لذا يُفضل رفع الحرارة تدريجياً لتحقيق توازن بين حرارة الهواء والزجاج.

7. استخدام الخل

يمكن رش خليط من الخل والماء على الزجاج الداخلي لتقليل التكثف، لكن يجب إعادة استخدامه بشكل دوري.



ثانياً: التخلص من ضباب الزجاج من الخارج

يظهر الضباب الخارجي عند برودة سطح الزجاج مقارنة بالهواء المحيط، ويمكن التعامل معه عبر:

1. تشغيل مسّاحات الزجاج

تُعد المسّاحات الوسيلة الأسرع لإزالة قطرات الماء المتكثفة على السطح الخارجي.

2. استخدام التكييف لتقليل الفارق الحراري

حتى إن كان الضباب خارجياً، فإن خفض الرطوبة داخل السيارة يقلل فروق الحرارة ويساعد في اختفاء التكثف.

3. استخدام الزجاج المزوّد بالتسخين

في بعض السيارات تتوفر خاصية تسخين الزجاج، وهي فعالة جداً في إزالة الضباب.

4. تطبيق مواد مضادة للضباب

يمكن استخدام رذاذات خاصة تمنع تكثف الماء على الزجاج الخارجي.

5. تنظيف الزجاج باستمرار

يساعد الزجاج النظيف على تقليل فرص تراكم البخار وتحسين عمل المسّاحات.

6. مراعاة ظروف القيادة

في المناطق الجبلية أو شديدة الرطوبة، يزيد الضباب بطبيعته. هنا يجب القيادة بحذر وتعديل السرعة حسب الرؤية.



الخاتمة

ضباب زجاج السيارة مشكلة شائعة لكنها قابلة للحل بسهولة من خلال الاهتمام بجفاف السيارة، وتنظيف الزجاج، واستخدام أنظمة التكييف والتهوية بالشكل الصحيح. باتباع الطرق السابقة، يمكنك الحفاظ على رؤية واضحة وقيادة أكثر أماناً في جميع الظروف الجوية.

