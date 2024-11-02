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الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة بينهم طفل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 01:36 م
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ يوم أمس، واليوم السبت، 20 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا، وبيت لحم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألف و500 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.

علماً أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

 يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وفا
 
gnews

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