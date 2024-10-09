 
الأربعاء 2024-10-09 10:30 ص
 

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 4 أيام

شرطة الاحتلال أمام الحرم الإبراهيمي
شرطة الاحتلال أمام الحرم الإبراهيمي
الأربعاء، 09-10-2024 08:09 ص
الوكيل الإخباري-  أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين، حتى مساء يوم السبت المقبل.اضافة اعلان


وقال مدير الحرم ورئيس سدنته معتز أبو سنينة، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم في وجه المسلمين، للسماح للمستعمرين بالاحتفال بأحد أعيادهم، لافتا إلى أن عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسية للحرم ومنع كافة موظفين الأوقاف من التواجد داخله.

وأضاف: إن الاحتلال يحول كافة أحياء البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، والأحياء المجاورة لثكنات عسكرية، ويكثف نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسية بالمنطقة، فيما يفسح المجال أمام مئات المستوطنين للقدوم إلى الحرم، واصفا سلوك حكومة الاحتلال بالعنصري، والمعتدي على حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية والصلوات للمسلمين أصحاب الحق في هذا المسجد الإسلامي الخالص.

بدوره، تحدث مدير عام الإدارة العامة لأوقاف الخليل الحاج غسان الرجبي، عن الاعتداءات المستمرة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع أذان الفجر لليوم 27 على التوالي وقرار إغلاقه من اليوم، ليصبح إغلاق الحرم 4 ايام متواصلة واقعا غير معهود من قبل، وهذا يندرج ضمن التغول غير المسبوق الذي تتعرض له مقدساتنا.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، ما يقوم به الاحتلال انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية الحرم الابراهيمي.

وتحول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق الفلسطينيين، وممارسة أبشع صور التنكيل على حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبات لتكثيف اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل.

وفا
 
gnews

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