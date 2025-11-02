الأحد 2025-11-02 06:56 م
 

الاحتلال يواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة

الأحد، 02-11-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-   واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عمليات القصف ونسف المباني السكنية في عدة مناطق من القطاع، فيما وصفته الأوساط الفلسطينية بأنه استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ الشهر الماضي.اضافة اعلان


وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن آليات إسرائيلية متمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، فيما نفذت وحدات أخرى أربع عمليات نسف طالت مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق متفرقة في رفح وخان يونس تزامناً مع غارات جوية استهدفت أطراف تلك المدن، في حين طالت قذائف أخرى مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتتحدث الفصائل الفلسطينية عن تصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية منذ أيام رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي بوساطة إقليمية ودولية، والذي نص على وقف متبادل لإطلاق النار والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

سكاي نيوز
 
 
