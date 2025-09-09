الثلاثاء 2025-09-09 06:23 ص
 

الحرس الوطني بتونس يكشف سبب الحريق بأسطول الصمود

الحرس الوطني بتونس: اشتعال سترة نجاة تسبب في الحريق بأسطول الصمود
أسطول الصمود
 
الثلاثاء، 09-09-2025 06:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي أن المعاينات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع على متن سفينة "أسطول الصمود" نجم عن اشتعال سترة نجاة.

وأكدت الإدارة أنه لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي في الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لاستكمال التفاصيل.

 
 
