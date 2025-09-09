الحرس الوطني بتونس يكشف سبب الحريق بأسطول الصمود

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي أن المعاينات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع على متن سفينة "أسطول الصمود" نجم عن اشتعال سترة نجاة.

