الخميس 2025-08-28 01:28 م
 

زوجة العين والنائب الأسبق عبدالله أبو اربيحة في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
الخميس، 28-08-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   انتقلت إلى رحمة الله تعالى في اسطنبول "نوران سليمان احمد بوزكورت" زوجة العين والنائب الأسبق الشيخ/ المهندس علي عبدالله ساري ابو  اربيحة، والدة كل من رائد، طارق، رائدة، نوليفر، هالة.

حيث شيع جثمانها إلى مثواه الاخير في مسقط راسها (الاكيازي/ تركيا).


تقبل التعازي للرجال والنساء في الأردن يومي السبت والأحد (30, 31/ 8/ 2025) في قاعات قصر ذيبان، اول مدخل بلدية ذيبان/ الشارع الرئيسي، من الساعة العاشرة صباحا .
