زوجة العين والنائب الأسبق عبدالله أبو اربيحة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقلت إلى رحمة الله تعالى في اسطنبول "نوران سليمان احمد بوزكورت" زوجة العين والنائب الأسبق الشيخ/ المهندس علي عبدالله ساري ابو اربيحة، والدة كل من رائد، طارق، رائدة، نوليفر، هالة.

اضافة اعلان



حيث شيع جثمانها إلى مثواه الاخير في مسقط راسها (الاكيازي/ تركيا).