زوجة العين والنائب الأسبق عبدالله أبو اربيحة في ذمة الله

حيث شيع جثمانها إلى مثواه الاخير في مسقط راسها (الاكيازي/ تركيا).
تقبل التعازي للرجال والنساء في الأردن يومي السبت والأحد (30, 31/ 8/ 2025) في قاعات قصر ذيبان، اول مدخل بلدية ذيبان/ الشارع الرئيسي، من الساعة العاشرة صباحا .
إنا لله وإنا إليه راجعون
