مستشار ماكرون: نحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة

وأضاف أن "لا مبرر أمنيًا أو عسكريًا لدخول غزة، وهذه ليست الطريقة لتحرير الأسرى"، محذرًا من أن إسرائيل ستواجه معارضة شديدة إذا أقدمت على ذلك، معربًا عن أمله في ألا تصل الأمور إلى مرحلة فرض العقوبات.
