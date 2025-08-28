مستشار ماكرون: نحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة

10:32 ص

الوكيل الإخباري- قال مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، إن فرنسا تحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة وتصعيد الوضع.





وأضاف أن "لا مبرر أمنيًا أو عسكريًا لدخول غزة، وهذه ليست الطريقة لتحرير الأسرى"، محذرًا من أن إسرائيل ستواجه معارضة شديدة إذا أقدمت على ذلك، معربًا عن أمله في ألا تصل الأمور إلى مرحلة فرض العقوبات.