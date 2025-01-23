انتشال جثامين 9 شهداء في غزة ما يرفع الحصيلة إلى 170 منذ بدء وقف إطلاق النار

وأفادت تقارير صحفية بانتشال جثامين 9 شهداء، حيث ارتفعت حصيلة الجثامين التي انتشلت منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي، إلى 170 جثمانا.
وبين السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفا
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