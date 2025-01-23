 
الخميس 2025-01-23 11:46 ص
 

انتشال جثامين 9 شهداء في غزة ما يرفع الحصيلة إلى 170 منذ بدء وقف إطلاق النار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم الخميس، جثامين تسعة شهداء، من بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بانتشال جثامين 9 شهداء، حيث ارتفعت حصيلة الجثامين التي انتشلت منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي، إلى 170 جثمانا.

وبين السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفا
 
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