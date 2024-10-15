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بلدية غزة: كميات المياه المتوفرة لا تغطي احتياجات السكان

غزة
غزة
الثلاثاء، 15-10-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-    قالت بلدية غزة إن كميات المياه المتاحة حاليًا لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الفلسطينيين والنازحين من منطقة جباليا والمناطق الأخرى.

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وشددت البلدية على ضرورة توفير كميات إضافية من الوقود بشكل عاجل لضمان زيادة ساعات تشغيل الآبار وتوسيع نطاق توزيع المياه.


وأفادت بلدية غزة، في بيان صحفي ،اليوم الثلاثاء، بأن العدوان المتواصل منذ تشرين الأول 2023، أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية لشبكات المياه ومحطة التحلية الرئيسية، حيث شمل الدمار نحو 105 آلاف متر طولي من شبكات المياه، إضافة إلى 62 بئرًا و4 خزانات مياه مركزية في المدينة، ما خلق أزمة مياه خانقة في عدة مناطق.


كما أكدت البلدية أن شح الوقود وانقطاع الكهرباء يزيدان من تفاقم الأزمة ويحدّان من قدرتها على تشغيل الآبار الحيوية لفترات كافية، مشيرة الى انها تعمل بكل طاقتها لإصلاح ما يمكن إصلاحه من شبكات وآبار المياه بشكل طارئ بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

 
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