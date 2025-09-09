الثلاثاء 2025-09-09 10:37 ص
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء

مركبات تنقل فلسطينيين نازحين جنوبا تسير على طول الطريق الساحلي قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مركبات تنقل فلسطينيين نازحين جنوبا تسير على طول الطريق الساحلي قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
 
الثلاثاء، 09-09-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، جميع سكان مدينة غزة وكلّ أحيائها بالإخلاء، قبل أن يشنّ هجومًا جديدًا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقًا عالميًا بشأن مصير القطاع بأكمله.اضافة اعلان


وفي التحذير، دعا جيش الاحتلال "جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كلّ أحيائها، من المدينة القديمة وتفّاح شرقًا وحتى البحر غربًا" إلى "الإخلاء فورًا" عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.

وقال إن "البقاء في المنطقة خطير جدًا"، مضيفًا أنه "مصمّم على حسم حماس، وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأولى محليا في مؤشر البحث العلمي لعام 2023

لا

منوعات نصيحة للمسافرين: هذا المقعد في الطائرة قد يحول رحلتك إلى عذاب

11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

فلسطين 11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

تعبيرية

أخبار محلية تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى 30–40% بعد موسم الصيف

غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

عربي ودولي غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

cgu

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة جديدة خاصة بالقروض السكنية

تتت

منوعات في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو

الطريق الذي يربط لواء الجفر بمناجم الشيدية

أخبار محلية الأشغال تنجز مشروع طريق الجفر – مناجم الشيدية بطول 3 كم



 
 





الأكثر مشاهدة