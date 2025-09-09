جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء

وفي التحذير، دعا جيش الاحتلال "جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كلّ أحيائها، من المدينة القديمة وتفّاح شرقًا وحتى البحر غربًا" إلى "الإخلاء فورًا" عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.
وقال إن "البقاء في المنطقة خطير جدًا"، مضيفًا أنه "مصمّم على حسم حماس، وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".
