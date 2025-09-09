جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء

08:53 ص

الوكيل الإخباري- أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، جميع سكان مدينة غزة وكلّ أحيائها بالإخلاء، قبل أن يشنّ هجومًا جديدًا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقًا عالميًا بشأن مصير القطاع بأكمله. اضافة اعلان





وفي التحذير، دعا جيش الاحتلال "جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كلّ أحيائها، من المدينة القديمة وتفّاح شرقًا وحتى البحر غربًا" إلى "الإخلاء فورًا" عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.



وقال إن "البقاء في المنطقة خطير جدًا"، مضيفًا أنه "مصمّم على حسم حماس، وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".