جيش الاحتلال : مقتل ضابطين وإصابة آخرين على يد المقاومة جنوب القطاع

الوكيل الإخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابطين، على يد المقاومة، في معارك جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال الجيش إن رتبة الضابطين، هي مقدم، ونقيب أول.