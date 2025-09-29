حدث أمني صعب للغاية على جنود الاحتلال في غزة

07:34 م

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة غزة مساء اليوم الاثنين حدثًا أمنيًا كبيرًا عقب تنفيذ كتائب القسام كمينًا محكمًا استهدف آليات لجيش الاحتلال في حي النصر، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. اضافة اعلان





ووفق المعلومات الأولية، فقد استهدف المقاتلون ناقلة مدرعة بقذيفة مباشرة، أدت إلى انفجارها ومقتل من بداخلها، تلاها هجوم على دبابة وجرافة عسكرية في المكان ذاته، وسط اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط الحدث.



وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة مستشفيات في غزة استقبلت قتلى ومصابين من جنود الاحتلال، بينهم أكثر من تسعة جرحى وُصفت إصابات معظمهم بالخطيرة، حيث أُعلن عن بتر أطراف عدد منهم.



وبحسب الإعلام العبري، فإن حصيلة الهجوم حتى اللحظة بلغت قتيلين على الأقل وتسعة مصابين، في وقت تواصل فيه طائرات الاحتلال عمليات إجلاء الجنود من موقع الكمين.



كما سُجلت اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الاحتلال، في ظل استمرار التوتر الميداني الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "أحد أصعب الأحداث الأمنية الأخيرة في غزة".