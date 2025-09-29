حدث أمني صعب للغاية على جنود الاحتلال في غزة

ووفق المعلومات الأولية، فقد استهدف المقاتلون ناقلة مدرعة بقذيفة مباشرة، أدت إلى انفجارها ومقتل من بداخلها، تلاها هجوم على دبابة وجرافة عسكرية في المكان ذاته، وسط اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط الحدث.
وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة مستشفيات في غزة استقبلت قتلى ومصابين من جنود الاحتلال، بينهم أكثر من تسعة جرحى وُصفت إصابات معظمهم بالخطيرة، حيث أُعلن عن بتر أطراف عدد منهم.
وبحسب الإعلام العبري، فإن حصيلة الهجوم حتى اللحظة بلغت قتيلين على الأقل وتسعة مصابين، في وقت تواصل فيه طائرات الاحتلال عمليات إجلاء الجنود من موقع الكمين.
كما سُجلت اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الاحتلال، في ظل استمرار التوتر الميداني الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "أحد أصعب الأحداث الأمنية الأخيرة في غزة".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: السلام سيتحقق في غزة قريبا
-
نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية
-
جيش الاحتلال يعلن مقتل الجندي المصاب فى عملية الدهس بالضفة الغربية
-
شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
-
الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مخيم الشاطئ
-
تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
-
مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة