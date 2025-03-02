حماس ترفض مقترح ويتكوف بشأن هدنة رمضان

الوكيل الإخباري- رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن هدنة مؤقتة في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر القيادي في حماس محمود مرداوي أن موافقة إسرائيل على مقترح ويتكوف تعد "تأكيدًا واضحًا على أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها". وأضاف أن "الطريق الوحيد لاستقرا ر المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءًا من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل، ثم إعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها". وأكد مرداوي أن حماس "لن تتراجع عن هذا الموقف".



وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة الهدنة التي اقترحها ويتكوف خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان).



وأوضح البيان أن إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، سواء أحياء أم أموات، خلال اليوم الأول من الهدنة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من الأسرى .





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