حماس: رفات شيرى بيباس اختلطت بشخص آخر بعد قصفهم بأوامر من نتنياهو

ونقلت الوكالة عن قيادي في حركة حماس، قوله إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد."
وأضاف: "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة."
وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، وصول جثامين 4 رهائن من الصليب الأحمر الدولي إلى إسرائيل، مشيرًا إلى نقلها إلى معهد الطب العدلي (الشرعي)، تمهيدًا لإجراء فحص الحامض النووي (DNA) عليها، بهدف تأكيد هويات أصحابها.
ويأتي هذا التصريح بعد تصاعد التصريحات الإسرائيلية التي تتوعد الحركة وتتهمها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن جثة تسلمتها إسرائيل -أمس الخميس- من غزة لم تكن للأسيرة الإسرائيلية التي كان مقررا تسليمها.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس لم تسلم جثة شيري بيباس ضمن الجثث التي أعيدت إلى إسرائيل أمس الخميس، وزعم أن الجثة التي سلمت إلى إسرائيل تعود لامرأة من غزة.
واتهم نتنياهو حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضاف في مقطع مصور اليوم "سنتحرك بحزم لإعادة شيري إلى الديار، إلى جانب كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن كاملا لهذا الانتهاك الوحشي والشرير للاتفاق."
وأعلن الجيش الإسرائيلي -في وقت مبكر اليوم- أن نتائج فحص الجثث التي نقلت من غزة إلى إسرائيل أمس أظهرت أن إحدى الجثث لا تعود لبيباس، ولا أي أسير أو أسيرة آخرين.
وقال بيان جيش الاحتلال إن حماس "ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للغاية" وادعى أن أرييل وكفير -اللذين كانا أسيرين لدى حماس في قطاع غزة رفقة والدتهما بيباس وتسلّمت إسرائيل جثتيهما أمس- قُتلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بأيدي الآسرين وليس بقصف إسرائيلي، خلافًا لما تقول حماس.
وأشار البيان إلى أنه قام بإبلاغ أفراد عائلة بيباس أنه تم التعرف على ابنيهما، وطالب حماس بـ"إعادة شيري مع جميع الرهائن الآخرين."
اليوم السابع
-
أخبار متعلقة
-
هيئة البث الإسرائيلية: نتائج مثيرة للاهتمام كشفها تشريح جثة السنوار
-
عاجل إسرائيل تدفع بـ3 كتائب إلى الضفة وتعتقل يهوديًا بسبب تفجير حافلات
-
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 32 على التوالي
-
نتنياهو: حماس سلمتنا جثة امرأة من غزة وليست الأسيرة الإسرائيلية !
-
نتنياهو: حماس "ستدفع ثمن" عدم إعادة جثة شيري بيباس
-
إعلام إسرائيلي: الجيش يقرر نشر 3 كتائب جديدة بالضفة
-
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن نتائج الفحص لجثث الأسرى
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة