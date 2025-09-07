دفاع مدني غزة: جيش الاحتلال دمر كليا أكثر من 50 بناية

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني بقطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 50 بناية بشكل كلي وألحق ضررا جزئيا بـ100 بناية في مدينة غزة.

