دفاع مدني غزة: جيش الاحتلال دمر كليا أكثر من 50 بناية

وأضاف أن جيش الاحتلال يستهدف بنايات محاطة بخيام نازحين مما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة.
-
أخبار متعلقة
-
القسام: أوقعنا آليات إسرائيلية بكمين ألغام في حي الزيتون قبل أيام
-
إسرائيل تقصف برجاً جديداً في مدينة غزة
-
نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة
-
صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية
-
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار بالخليل للمرة الثانية اليوم
-
87 شهيدا و409 مصابين بنيران الاحتلال خلال يوم
-
الاحتلال يستبدل تسمية حائط البراق على حافلات القدس.. والمحافظة تحذر من تداعياته
-
صحة غزة: 5 شهداء بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية