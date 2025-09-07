الأحد 2025-09-07 09:37 م
 

دفاع مدني غزة: جيش الاحتلال دمر كليا أكثر من 50 بناية

الأحد، 07-09-2025 09:29 م

الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني بقطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 50 بناية بشكل كلي وألحق ضررا جزئيا بـ100 بناية في مدينة غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال يستهدف بنايات محاطة بخيام نازحين مما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة.

 
 
