الإثنين 2025-09-22 12:00 م
 

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على قطاع غزة
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على قطاع غزة
 
الإثنين، 22-09-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، منذ فجر الاثنين، جراء القصف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أن طفلاً استشهد وأُصيب آخرون في قصف استهدف مركبة شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأشارت وكالة "وفا" إلى أن هناك محاصرين ما زالوا داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال منذ أيام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

555

طب وصحة ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟

المياه : ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

أخبار محلية منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

احتفال برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية سان دوني

فلسطين رفع العلم الفلسطيني فوق بلدية سان دوني في فرنسا

5454

طب وصحة اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

ؤلا

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

666

طب وصحة هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟



 
 





الأكثر مشاهدة