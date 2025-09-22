شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأضافت المصادر ذاتها أن طفلاً استشهد وأُصيب آخرون في قصف استهدف مركبة شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع.
وأشارت وكالة "وفا" إلى أن هناك محاصرين ما زالوا داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال منذ أيام.
