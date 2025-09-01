شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل بمخيم الشاطئ

06:05 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل لعائلة الكحلوت بالقرب من ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ إن طواقمها تمكنت من انتشال إصابتين.