شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل بمخيم الشاطئ

وقالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ إن طواقمها تمكنت من انتشال إصابتين.
-
أخبار متعلقة
-
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين
-
الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول غزة
-
اعتداءات المستعمرين توقف ضخ المياه من بئر رقم 6 في عين سامية برام الله
-
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني
-
وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"
-
القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة
-
80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد قادة حماس في الخارج