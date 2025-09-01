الإثنين 2025-09-01 06:24 ص
 

شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل بمخيم الشاطئ

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة
الإثنين، 01-09-2025 06:05 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل لعائلة الكحلوت بالقرب من ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


وقالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ إن طواقمها تمكنت من انتشال إصابتين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

