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صانع خطة الجنرالات: 4 أسباب تستوجب إنهاء حرب إسرائيل بغزة

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند
الثلاثاء، 22-10-2024 03:46 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة الآن، محذرا من أن استمرارها لن يغير الواقع هناك، وسيؤدي إلى موت جميع الأسرى وقتل مزيد من الجنود.اضافة اعلان


واعتبر آيلاند، في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن استمرار أن الحرب لمدة سنة أخرى لن يحقق أي إنجازات لإسرائيل، ولن يأتي بفائدة استراتيجية، في حين "ستتصاعد الخسائر البشرية بين الجنود الإسرائيليين والرهائن دون حدوث تغيير جوهري في معادلة الصراع".

وقال "إذا واصلنا القتال في غزة لمدة 6 أشهر أخرى، أو سنة، فلن يغير ذلك الواقع هناك. سيحدث شيئان فقط: سيموت جميع المحتجزين وسيُقتل مزيد من الجنود".

ورغم زعمه أنه من الممكن محاولة تحسين شروط الصفقة خاصة في ما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم مقابل كل أسير إسرائيلي حي، فقد أكد أنه "ليست هناك حاجة للإصرار على الهراء، خاصة ليس على محور فيلادلفيا".

وذلك في إشارة إلى موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض للانسحاب من هذا المحور مع الحدود على مصر في أي صفقة يتم التوصل لها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

الجزيرة
 
gnews

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