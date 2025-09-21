صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري فحص سبب دوي الصفارات في أسدود، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم اعتراض صاروخين بعد إطلاق الإنذار في أسدود والمناطق المحيطة بها.
