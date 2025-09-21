الأحد 2025-09-21 10:55 ص
 

صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان، جنوب إسرائيل، تحذيرًا من سقوط قذائف صاروخية. ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري فحص سبب دوي الصفارات في أسدود، في
ارشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان، جنوب إسرائيل، تحذيرًا من سقوط قذائف صاروخية.اضافة اعلان


ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري فحص سبب دوي الصفارات في أسدود، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم اعتراض صاروخين بعد إطلاق الإنذار في أسدود والمناطق المحيطة بها.
 
 
