صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

10:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746796 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان، جنوب إسرائيل، تحذيرًا من سقوط قذائف صاروخية. اضافة اعلان





ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري فحص سبب دوي الصفارات في أسدود، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم اعتراض صاروخين بعد إطلاق الإنذار في أسدود والمناطق المحيطة بها.