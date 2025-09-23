غارات جوية جديدة على غزة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل متواصل المناطق الشمالية للمدينة.
