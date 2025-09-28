الأحد 2025-09-28 11:07 م
 

فيديو .. "القسام" تشن هجوما هو الأضخم على موقع إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

فيديو .. "القسام" تشن هجوما هو الأضخم على موقع إسرائيلي منذ 7 أكتوبر
فيديو .. "القسام" تشن هجوما هو الأضخم على موقع إسرائيلي منذ 7 أكتوبر
 
الأحد، 28-09-2025 09:40 م
الوكيل الإخباري-   عرضت "كتائب القسام" يوم الأحد، مقطع فيديو ضمن سلسلة عمليات "حجارة داوود" في هجوم هو الأكبر الذي يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023.اضافة اعلان


ووفقا للقسام، "اقتحم مجاهدو القسام موقعا إسرائيليا مستحدثا، بقوام فصيل مشاة واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع ميركافاه 4 بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105".

كما استهدفت قوة الإسناد القريب في "كتائب القسام"، عددا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الجيش الإسرائيلي لتثبيتها، بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.

واقتحم عدد من مقاتلي القسام المنازل وأجهزوا على عدد من الجنود الذين تحصنوا بداخلها من مسافة صفر.

وأشارت القسام إلى أن مجاهديها دكوا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، كما تم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المقاتلين.

واستكمالا للعملية، أوضحت القسام أنه فور وصول قوة الإنقاذ الإسرائيلية، قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في جنود الجيش وأوقعهم بين قتيل وجريح.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة

فلسطين مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة

ل

طب وصحة الفوائد النفسية من العمل 4 أيام في الأسبوع

استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود

عربي ودولي استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود

نتنياهو: ندرس توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة

عربي ودولي نتنياهو: ندرس توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة

ل

فلسطين ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في غزة

الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات

فلسطين الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات

ل

عربي ودولي "التحالف السوري الأمريكي" يطالب الكونغرس بإلغاء "قانون قيصر"

وزير خارجية سوريا: الحديث عن التطبيع مع إسرائيل "أمر صعب"

عربي ودولي وزير خارجية سوريا: الحديث عن التطبيع مع إسرائيل "أمر صعب"



 
 





الأكثر مشاهدة