فيديو .. "القسام" تشن هجوما هو الأضخم على موقع إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

ووفقا للقسام، "اقتحم مجاهدو القسام موقعا إسرائيليا مستحدثا، بقوام فصيل مشاة واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع ميركافاه 4 بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105".
كما استهدفت قوة الإسناد القريب في "كتائب القسام"، عددا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الجيش الإسرائيلي لتثبيتها، بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.
واقتحم عدد من مقاتلي القسام المنازل وأجهزوا على عدد من الجنود الذين تحصنوا بداخلها من مسافة صفر.
وأشارت القسام إلى أن مجاهديها دكوا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، كما تم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المقاتلين.
واستكمالا للعملية، أوضحت القسام أنه فور وصول قوة الإنقاذ الإسرائيلية، قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في جنود الجيش وأوقعهم بين قتيل وجريح.
القسام تشن هجوما هو الأضخم على موقع إسرائيلي منذ 7 أكتوبر
