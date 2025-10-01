قوات الاحتلال تعتقل شابا في الخليل بعد الاعتداء عليه

وأفادت مصادر للوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقامت بمطاردته والاعتداء عليه ضربا بشكل مبرح قبل اعتقاله.
