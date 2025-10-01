الأربعاء 2025-10-01 09:35 ص
 

قوات الاحتلال تعتقل شابا في الخليل بعد الاعتداء عليه

الأربعاء، 01-10-2025 08:04 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابا بعد مطاردته والاعتداء عليه في الخليل بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


وأفادت مصادر للوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وقامت بمطاردته والاعتداء عليه ضربا بشكل مبرح قبل اعتقاله.
 
 
