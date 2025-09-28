قوات الاحتلال تقتحم أحياء وقرى في نابلس

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس.
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية تداهم منطقة الجنيد غرب نابلس.
