قوات الاحتلال تقتحم أحياء وقرى في نابلس

05:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747668 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحياء وعددا من القرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس.



وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية تداهم منطقة الجنيد غرب نابلس.