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ما قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار؟

صورتان تظهران ذات المسدس بحوزة السنوار
صورتان تظهران ذات المسدس بحوزة السنوار
الجمعة، 18-10-2024 10:08 ص

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسدس الذي عثر عليه مع قائد حركة "حماس" يحيى السنوار عند استشهاده يعود إلى ضابط إسرائيلي قتل في خان يونس عام 2018.

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وحسب موقع Ynet فإن الجيش الإسرائيلي يقوم باختبار للمسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار، للتأكد مما إذا كان يخص المقدم الإسرائيلي محمود خير الدين، الذي قتل في عملية سرية في قطاع غزة عام 2018.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية المعلومات نفسها، مبينة أن خير الدين كان ضابطا درزيا في دورية متكال التابعة لوحدة العمليات الخاصة "أمان"، مشيرة إلى أنه خلال تبادل إطلاق النار، قتل خير الدين بطريق الخطأ على يد مقاتلي الجيش الإسرائيلي.


وأضافت: "نظرا للدور السري الذي قام به، لأكثر من ثلاث سنوات بعد مقتله، كان اسمه وصورته ومكان دفنه وأي معلومات تعريفية أخرى سرية ولم يسمح بنشرها إلا في 2022".

 
gnews

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