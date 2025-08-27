مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الجلسة الى إحاطة من نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز العقباروف.
وستتبع الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة.
ويتوقع أن يكون توسع إسرائيل في عدوانها العسكري في غزة محور التركيز الرئيسي للجلسة.
