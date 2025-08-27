مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي ،اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية المعتادة المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الجلسة الى إحاطة من نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز العقباروف.



وستتبع الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة.