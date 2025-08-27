الأربعاء 2025-08-27 09:55 ص
 

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
مجلس الأمن
 
الأربعاء، 27-08-2025 08:02 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي ،اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية المعتادة المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الجلسة الى إحاطة من نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز العقباروف.


وستتبع الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة.


ويتوقع أن يكون توسع إسرائيل في عدوانها العسكري في غزة محور التركيز الرئيسي للجلسة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة والهند

عربي ودولي الولايات المتحدة تبدأ فرض التعرفات المضاعفة على المنتجات الهندية

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية تزف بشرى سارة بشأن نتائج توجيهي طلبة الحادي عشر عبر " برنامج الوكيل"- فيديو

جانب من الجلسة التثقيفية

أخبار الشركات بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

الليمون

خاص بالوكيل وزارة الزراعة: أسعار الليمون المحلي تتراوح بين 60 قرشًا ودينار ونصف في الأسواق

الصليب الأحمر: تضرر المنشآت الطبية بغزة غير مقبول

فلسطين الصليب الأحمر: تضرر المنشآت الطبية بغزة غير مقبول

ة

منوعات مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟

مديرية الأمن العام

أخبار محلية احالة قضية قتل النائب الاسبق ابو سويلم ونجله الى المدعي العام

ىلا

منوعات تحذيرات من "القاتل الأزرق".. كائن بحري سام يغلق شواطئ إسبانية (صور)



 
 





الأكثر مشاهدة