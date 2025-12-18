ساحل هرمز الإيراني يتحول إلى لون الدماء - فيديو

وأرجع خبراء الظاهرة إلى انجراف التربة الغنية بأكسيد الحديد والهيماتيت من المرتفعات نحو الساحل، ما صبغ الرمال والمياه الضحلة باللون القرمزي.
وجذب المشهد الفريد سياحاً ومصورين لتوثيقه، فيما أكد مختصون أن الظاهرة طبيعية وموسمية ولا تشكل خطراً دائماً على البيئة البحرية.
وتُعرف هرمز بـ«جزيرة قوس قزح» لغناها بأكثر من 70 نوعاً من المعادن، ويُعد الشاطئ الأحمر من أبرز معالمها السياحية.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير أميركي للسياح: ابتعدوا عن هذه الحدود!
-
فيديو إنقاذ أم لابنها يتصدر ترند السعودية.. الحقيقة وراء المقطع
-
مصرع سائح أسترالي بحادث غريب داخل مطعم في بوكيت
-
طبيب يقدّم النصيحة الأهم لتجنب المرض أثناء السفر جوًا
-
نصائح للاعتناء بالسجاد
-
ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟
-
انفجار جهاز إلكتروني بيد طفل يثير هلع الصينيين (فيديو)
-
طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور