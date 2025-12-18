ساحل هرمز الإيراني يتحول إلى لون الدماء - فيديو

الوكيل الإخباري- تحوّل شاطئ جزيرة هرمز جنوب إيران إلى مشهد لافت بعدما اكتسى بلون أحمر قانٍ عقب أمطار غزيرة، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وأرجع خبراء الظاهرة إلى انجراف التربة الغنية بأكسيد الحديد والهيماتيت من المرتفعات نحو الساحل، ما صبغ الرمال والمياه الضحلة باللون القرمزي.



وجذب المشهد الفريد سياحاً ومصورين لتوثيقه، فيما أكد مختصون أن الظاهرة طبيعية وموسمية ولا تشكل خطراً دائماً على البيئة البحرية.



وتُعرف هرمز بـ«جزيرة قوس قزح» لغناها بأكثر من 70 نوعاً من المعادن، ويُعد الشاطئ الأحمر من أبرز معالمها السياحية.