مصابان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين

07:32 ص

الوكيل الإخباري- أُصيب عند منتصف الليل شابان بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





ونقلت الوكالة عن مصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وأطلقت الرصاص المطاطي على شابين، فأُصيب أحدهما بالصدر والآخر باليد.