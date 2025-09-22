مصابان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين

ونقلت الوكالة عن مصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وأطلقت الرصاص المطاطي على شابين، فأُصيب أحدهما بالصدر والآخر باليد.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت
-
المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين يعقد اليوم
-
واشنطن تصف الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حلفائها بأنه "استعراضي"
-
جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة
-
ماكرون يشترط الإفراج عن المحتجزين في غزة لإقامة سفارة في فلسطين
-
رئيس وزراء الكيان: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"
-
بن غفير: الاعتراف بدولة فلسطين جائزة لـ"قتلة النخبة"
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى