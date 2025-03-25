مصر تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة

الوكيل الإخباري- أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الاثنين، انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدّعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية، وتستخدم التجويع سلاحًا، تعد تهجيرًا قسريًا، وجريمة ومخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.