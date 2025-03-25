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مصر تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة

علم مصر
علم مصر
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري-    أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

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وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الاثنين، انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدّعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية، وتستخدم التجويع سلاحًا، تعد تهجيرًا قسريًا، وجريمة ومخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


ودعت مصر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتعنت والتمادي في انتهاك القانون الدولي، والحسم الفوري لتطبيق مقررات الشرعية الدولية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 
 
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